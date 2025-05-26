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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        SüleymanpaşaBelediyesince oluşturulan ekip, kent merkezindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:07
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        SüleymanpaşaBelediyesince oluşturulan ekip, kent merkezindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ibadethanelerin genel bakım ve temizliğini gerçekleştiriyor.

        Ekipler, her gün farklı cami ve mescitlerde temizlik yaparak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

        Çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı öncesinde kent merkezindeki tüm cami ve mescitlerin temizliğinin tamamlanması hedefleniyor.

        - Çorlu'ya Avrupa Şeref Bayrağı ödülü

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçeye Avrupa Şeref Bayrağı ödülü verildiğini bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ödülün Çorlu’nun dünya ile kurduğu güçlü bağların ve çağdaş vizyonunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Çorlu'nun barışın, dayanışmanın ve ortak geleceğin simgesi olduğunu vurgulayan Sarıkurt, şunları kaydetti:

        "Katılımcı yönetim anlayışımız, her yurttaşımızın sesini duyurabildiği bir Çorlu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Herkesin şehri sahiplendiği, sadece seçim zamanı değil, her anında karar alma süreçlerine dahil olduğu bir model için çalıştık. Bu ödül, bu kenti sahiplenen, geliştiren ve güzelleştiren herkese aittir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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