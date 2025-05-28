Minik karateci Elis Lina Yılmaz'ın hedefi Balkan Şampiyonası'nda madalya

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı karatede 15 madalya kazanan, 10 yaşındaki Elis Lina Yılmaz, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

Antrenörü Alperen Çitak ile 5 yaşında çalışmalara başlayan Yılmaz, kısa sürede kendini geliştirerek organizasyonlara katılmaya başladı.

Yılmaz, son iki yılda kentte düzenlenen bölgesel şampiyonalarda, Türkiye şampiyonlukları ve Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası organizasyonda 15 madalya kazandı.

Genç sporcu, bu yıl da 10-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda beşinci oldu.

Yılmaz, aldığı dereceyle 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ'da gerçekleştirilecek 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımda yer almaya hak kazandı.

Yılmaz, şampiyonada ülkesini en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

- "Hedefim madalya almak"

Elis Lina Yılmaz, AA muhabirine, karatede daha çok başarılı olmak için çalıştığını söyledi.

Karatenin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"10 yaşındayım. Karateye 5 yaşında başladım. Türkiye Şampiyonası'nda beşinci oldum. Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Orada da hedefim madalya almak. Başarılarıma yenisini eklemek istiyorum. Şampiyonalarda madalya alınca kendimle çok gurur duyuyorum. Çalışmalarım çok güzel gidiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyayla dönmek istiyorum."

- Alperen Çitak: "Küçük yaşta bu duyguyu yaşamak onun için çok değerli"

Antrenör Alperen Çitak da şampiyonada milli takımda kendisinin de görev alacağını dile getirdi.

Sporcusunun son iki yılda önemli başarılar elde ettiğini belirten Çitak, şöyle konuştu:

"Yaz spor okulları kapsamında Elis bizim sporcumuz oldu. 3 sene sıkı şekilde çalıştı, kendisini geliştirdi. 2 senedir de yarışmalara katılıyoruz. Bölgesel turnuvalar, Trakya ligi, diğer şehirlerde yapılan bölgesel müsabakalara katıldık. Organizasyonlarda kürsüde yerimizi aldık. En son Bulgaristan'da yapılan uluslararası bir turnuvada üçüncü olduk. Uluslararası Boğaziçi Turnuvası'nda üçüncülüğümüz var."