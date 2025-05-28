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        Tekirdağ'da Macar fotoğrafçı Milan Radisics'in "Ayak İzlerimiz" sergisi açıldı

        Macar fotoğrafçı Milan Radisics'in su yollarını belgelediği fotoğraflardan oluşan "Ayak İzlerimiz" sergisi, Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:19
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        Tekirdağ'da Macar fotoğrafçı Milan Radisics'in "Ayak İzlerimiz" sergisi açıldı
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        Macar fotoğrafçı Milan Radisics’in su yollarını belgelediği fotoğraflardan oluşan “Ayak İzlerimiz” sergisi, Tekirdağ’da sanatseverlerle buluştu.

        2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında başlatılan çalışma çerçevesinde, Radisics’in dünyadaki su yollarındaki değişimi belgelemek amacıyla çektiği kareler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde açılan sergide yer aldı.

        Sergide, sanatçının Türkiye’de çektiği su yolları ve su kaynaklarını yansıtan 20 fotoğraf bulunuyor.

        Serginin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye ile Macaristan arasında köklü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu söyledi.

        Su kıtlığının küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Soytürk, "Bu sergi, su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturması açısından oldukça anlamlı." dedi.

        Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de Tekirdağ’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok anlamlı bir sergi açıyoruz. Sayın Radisics’i çevresel duyarlılığı ve sanatsal katkıları için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Milan Radisics ise eserlerinin Tekirdağ’da sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Soytürk ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.

        Sergi bir hafta kadar ziyarete açık olacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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