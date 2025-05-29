Programa NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ziyaret sırasında Tatar'a AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç de eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

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