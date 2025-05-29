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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:07
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

        Ziyaret sırasında Tatar'a AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç de eşlik etti.

        -Tekirdağ NKÜ'de konser düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Türk Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlendi.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konseri, Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu yönetti. Konserde, Türk Tasavvuf Musikisi repertuvarından seçkin eserler seslendirildi.

        Programa NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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