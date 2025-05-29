GÜNCELLEME - Tekirdağ'da vidanjörün çarptığı kadın öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde E.Y'nin kullandığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya (60) çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Zorlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Zorlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
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