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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökhan Çebi, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:12
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        AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökhan Çebi, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çebi ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

        Daire Başkanı Çebi'ye AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç de eşlik etti.

        -Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi toplantısı yapıldı

        Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, kurulma aşamasında olan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Endüstri bölgesinin yapım süreci görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

        Toplantıya, vali yardımcıları Mustafa Çek ve Mustafa Güler, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeltekin katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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