        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:37
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı.

        Umut D. idaresindeki motosiklet, Cemaliye Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Umut D. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

        Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

