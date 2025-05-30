Tekirdağ'da vidanjörle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına vidanjörle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı.
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına vidanjörle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı.
Malkara ilçesinde Ayşe Zorlu'ya (60) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde E.Y'nin kullandığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya (60) çarpmış, Zorlu yaşamını yitirmişti.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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