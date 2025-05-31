Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Otomobilde yapılan aramada, aracın bazı bölümlerine gizlenmiş halde 121 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

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