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        Tekirdağ'da yıl sonu sergisi açıldı

        Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:19
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        Tekirdağ'da yıl sonu sergisi açıldı
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        Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

        Kurslarda yıl boyunca, giyim, dikiş, sepet, hasır işçiliği, kuaför ve cilt bakımı eğitimleri verildi.

        Kursların sona ermesiyle kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray ve ilçe protokolünün açılışı yapmasının ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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