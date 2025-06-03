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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:46
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, 20 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Cami Mahallesi'nde şüphe üzerine A.H'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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