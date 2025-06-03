Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 579 gram sentetik uyuşturucu, 241 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

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