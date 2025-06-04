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        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'da devrilen tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:36
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        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ'da devrilen tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.

        M.A. idaresindeki 34 SM 3173 plakalı tır, Malkara yolunda devrildi.

        Sürücü, devrilen tırın camından fırlayarak sürüklendi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kısmen kapanan yol nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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