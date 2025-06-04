Tekirdağ'da silahla vurulan müteahhit hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçede müteahhitlik yapan Burhan Yalçın, Vatan Caddesi'ndeki iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

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