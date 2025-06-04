Tekirdağ'da otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da bir otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesine bir otomobille etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, durdurdukları otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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