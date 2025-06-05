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        Tekirdağ'da lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı

        Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:37
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        Tekirdağ'da lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı
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        Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

        Kentte 1200 dekarda ekimi yapılan lavanta, üreticilerin ekonomisine katkı sunarken tarlalar tatilcilerin uğrak noktalarından oluyor.

        Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlalarında üreticiler bu sezon da hazırlıklarını tamamladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

        Bayramda çok sayıda ziyaretçinin kente geleceğini ifade eden Karaküçük, "Tekirdağ sahilleri, ormanları ve eşsiz doğasıyla tatilcileri ağırlayacak. Bunların yanı sıra lavanta tarlaları da misafirlerini ağırlamak için hazırlandı. Bu tarlalarda oluşturulan alanlar insanları oraya çekerek orada güzel anılar biriktirmelerini sağlıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa olmak üzere bütün ilçelerimizde lavanta tarlaları mevcut." diye konuştu.

        Karaküçük, geçmiş yıllarda lavanta tarlalarının çok sayıda ziyaretçiyi kente çektiğini aktararak, bu yıl da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde yerlerinden birinin lavanta tarlaları olacağını dile getirdi.

        Çiftçi Hakan Turgut da tarlalardaki hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

        Tekirdağ'ın adının lavanta tarlalarıyla da anılmaya başladığını aktaran Turgut, "Lavantalar yine mor renge bürünmeye başladı. Farklı dekorasyonlarla yine hazırlıklarımızı yaptık. Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yıl da bayramla birlikte kapılarımızı açmaya başlayacağız. Bir ay boyunca sürecek bu mor rüyaya herkesi bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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