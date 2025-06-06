Tekirdağ Vali Vekili Güler'den sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Ziyaretinde Güler'e, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, başhekim Lütfi Çağatay Onar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Güler, personelle bir süre sohbet etti.

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