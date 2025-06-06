Tekirdağ Vali Vekili Güler'den sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Güler, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Güler, personelle bir süre sohbet etti.
Güler, ardından hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı.
Ziyaretinde Güler'e, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, başhekim Lütfi Çağatay Onar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.
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