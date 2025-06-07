Şarköy'de cankurtaranlara eğitim verildi

Programa katılan Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cankurtaranlara, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran yönetmeliği kapsamında cankurtaran görev yetki ve sorumlulukları, yönetmelik kapsamında kullanılması gereken araç gereç ve tıbbi malzemeler, alınacak güvenlik tedbirleri, olaylara müdahale şekilleri, sağlık ve güvenlik birimleri ile iletişim konuları anlatıldı.

Şarköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim programında ilçedeki 8 mavi bayraklı plajda görev alacak cankurtaranlara görevleri hakkında bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.