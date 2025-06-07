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        Kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu, yarışlara köy yollarında hazırlanıyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağlı kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu (29), katılacağı yarışlar için antrenmanlarını köy yollarında gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:08
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        Kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu, yarışlara köy yollarında hazırlanıyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağlı kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu (29), katılacağı yarışlar için antrenmanlarını köy yollarında gerçekleştiriyor.

        Çocukluğundan bu yana bisiklet tutkunu olan Kurtoğlu, 10 yıl önce bisiklet turları ve sosyal sürüşlere katılmaya başladı.

        Kurtoğlu, turlarda ve sürüşlerde arkadaşlarının tavsiyesiyle profesyonelliğe adım atmak için 2017 yılında amatörler için düzenlenen granfondo yarışlarına katıldı.

        "Tutkum" dediği bisikletiyle yarışmalara katılmaya devam eden Kurtoğlu, genel klasmanda ve yaş gruplarında çeşitli dereceler elde etti.

        Profesyonel olarak takım sporcusu olan ve aktif olarak 3 yıldır Türkiye'de düzenlenen yarışmalara katılan Kurtoğlu, geçen yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilen 15 yarış sonucunda kısa parkur genel klasman şampiyonluğuna ulaştı.

        Bu yıl takım olarak Türkiye Kupası'nda lider olarak yarışan Kurtoğlu, aynı zamanda HPV farkındalığına dikkati çekmek için 2 kadın bisikletçi arkadaşıyla İtalya'dan İsviçre'ye 800 kilometre pedal çevirdi.

        Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Kurtoğlu, "Hedefleri yüksek olan bir sporcuyum. Türkiye'de 'Everesting' yapan hiç kadın bisikletçinin olmadığını fark ettim. Bisikletle bir tepeye defalarca tırmanarak Everest Dağı'nın yüksekliği olan 8 bin 848 metre irtifaya ulaşmayı amaçlayan bu aktiviteyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde deneyerek kadınların sınırlarını aşabilmesi için ilham olmak istedim." diye konuştu.

        Köy yollarında antrenman yapmanın oldukça keyifli olduğunu ve yarışmalara daha motive şekilde hazırlandığını anlatan Kurtoğlu, "Bu coğrafyada olmaktan mutluluk duyuyorum. Tırmanışa elverişli köy yollarının sakinliği ve tarlalardan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Bizim gibi sporcuların ihtiyacı olan coğrafyaya sahibiz." ifadelerini kullandı.

        Kurtoğlu, doğa içerisinde spor yapmanın bedensel ve psikolojik olarak tarif edilemez şekilde yarar sağladığını dile getirdi.

        Köy yollarında kendini güvende hissettiğini aktaran Kurtoğlu, "Genel olarak bütün köylerde beni tanıyorlar. Her köy kahvesinde çay, soda ikramları oluyor. Köylülerden gelen pozitif enerji kendimi güvende hissetmemi sağlıyor. Bir kadın olarak bu sporu yapmak çok zor. Trafik güvenliği ve tehlikeli canlılar var ancak kendimi köylerde güvende hissediyorum." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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