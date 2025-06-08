Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.
Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.
Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.
Plajlardaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.
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