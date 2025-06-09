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        Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde hareketlilik yaşanıyor

        Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:17
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        Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde hareketlilik yaşanıyor
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        Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

        Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde tatilciler yoğunluğa neden oldu.

        Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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