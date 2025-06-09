Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde hareketlilik yaşanıyor

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde tatilciler yoğunluğa neden oldu.

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