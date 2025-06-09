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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:41
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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İ.D'nin kullandığı 59 ALN 311 plakalı motosiklet, Hayri Batur Caddesi'nde C.Ç. idaresindeki 34 DM 4511 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.D. ve motosikletteki yolcu A.K, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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