Tekirdağ'da 10 bin makaron ele geçirildi

Aramalarda, 10 bin makaron, 40 kilogram kaçak tütün ve kompresör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Çorlu ilçesinde 2 evde arama yaptı.

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