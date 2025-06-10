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        Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye yardım yapıldı

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye yardım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:13
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        Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye yardım yapıldı
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        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye yardım yapıldı.

        Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf yardımlarının devam ettiğini belirtti.

        İlçede geçen ay 2 bin 842 vatandaşa 4 milyon 899 bin 504 lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Fırat, yardımların aile, yaşlı aylığı, katılım payı ve gıda yardımı olarak verildiğini ifade etti.

        Fırat, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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