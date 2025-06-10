Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye yardım yapıldı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf yardımlarının devam ettiğini belirtti.

İlçede geçen ay 2 bin 842 vatandaşa 4 milyon 899 bin 504 lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Fırat, yardımların aile, yaşlı aylığı, katılım payı ve gıda yardımı olarak verildiğini ifade etti.

Fırat, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.