Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde bir büfede sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Büfede yapılan aramada 159 şişe sahte içki ele geçirildi.
Büfe sahibi gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Muratlı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balabanlı Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'nın üzerinde yaptığı arama bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
S.K. gözaltına alındı.
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