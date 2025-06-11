Tekirdağ'da asayiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'nın üzerinde yaptığı arama bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balabanlı Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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