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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:37
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde bir büfede sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Büfede yapılan aramada 159 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Büfe sahibi gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balabanlı Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'nın üzerinde yaptığı arama bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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