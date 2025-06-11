Tekirdağ'da park halindeki servis otobüsünde yangın çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde, personel taşımacılığı yapan bir firmaya ait park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.