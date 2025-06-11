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        Tekirdağ'da park halindeki servis otobüsünde yangın çıktı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki otobüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:30
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        Tekirdağ'da park halindeki servis otobüsünde yangın çıktı
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        Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde park halindeki otobüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Cumhuriyet Mahallesi’nde, personel taşımacılığı yapan bir firmaya ait park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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