Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi

Sikkelerin hangi döneme ait olduğu inceleme sonrası belirlenecek.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1014 sikke, 3 dedektör ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Çorlu ilçesinde bir adreste arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.