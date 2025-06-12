Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'da bir evde tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir evde tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Çorlu ilçesinde bir adreste arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1014 sikke, 3 dedektör ve hassas terazi ele geçirildi.
Adreste bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğu inceleme sonrası belirlenecek.
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