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        Tekirdağ'da üretilen su ve atık su arıtma sistemi ekipmanları 19 ülkeye ihraç ediliyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, su ve atık su arıtma süreçlerinde kullanılan çeşitli ekipmanları üretip 19 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:26 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:38
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        Tekirdağ'da üretilen su ve atık su arıtma sistemi ekipmanları 19 ülkeye ihraç ediliyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, su ve atık su arıtma süreçlerinde kullanılan çeşitli ekipmanları üretip 19 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisinde 110 kişiye istihdam sağlayan firma, penstok kapaklar, ızgara sistemleri, sıyırıcılar, karıştırıcılar, çamur susuzlaştırma ekipmanları, kum ve aktif karbon filtre ile yumuşatma sistemleri üretiyor.

        Firma sahibi Metin Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticaret hayatına 2004 yılında 100 metrekarelik bir sanayi dükkanında başladıklarını belirtti.

        Bugün entegre üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Bahar, "Firmamız, su ve atık su arıtma süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları kendi bünyesinde üç boyutlu olarak tasarlıyor. Müşteri onayının ardından üretim, CNC makineleri ve robot destekli sistemlerle gerçekleştiriliyor. Ürün gamımızda, orta-yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek 88 ana ürün ve 325 farklı makine tipi bulunuyor." dedi.

        - "Büyümeyle beraber istihdamı da artırıyoruz"

        Bahar, artan iş hacmiyle birlikte istihdamı da istikrarlı şekilde büyüttüklerini vurgulayarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında teknik uzmanlık ve güvene dayalı hizmet anlayışıyla sektörlerinde öne çıktıklarını söyledi.

        Yurt içinde 69 ilde ve pek çok ülkede ürünlerinin kullanıldığını kaydeden Bahar, "Büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesisleri ürünlerimizi tercih ediyor. Yurt dışında ise Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkeleri ile Rusya, Özbekistan, Türkmenistan gibi Asya ülkelerinde; Mısır, Libya ve Fas gibi Afrika ülkeleri ile Şili ve Dominik Cumhuriyeti gibi Amerika kıtasındaki ülkelerde ürünlerimiz aktif olarak kullanılıyor. Şu anda üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bahar, yılda çeşitli kalemlerde 1000 ürün ürettiklerini, bu üretimin 500-600'üne yakının ihraç edildiğini ifade etti.

        - "Hedef üretim ve ihracatı artırmak"

        KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansından aldıkları desteklerin üretim kapasitelerini artırmada önemli rol oynadığını ifade eden Bahar, geleceğe yönelik yatırımlara da odaklandıklarını belirtti.

        Bahar, 19 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve ihracat hedeflerini yükselttiklerini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

        "Başta Avrupa olmak üzere yeni pazarlara ulaşmayı ve henüz ihracat gerçekleştirmediğimiz ülkelere de hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, 2 yıl içinde üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmayı ve ihracatımızı yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı üretim anlayışımızla karbon ayak izimizi azaltmayı ve kadın istihdamını artırarak daha kapsayıcı bir yapıya ulaşmayı önemsiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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