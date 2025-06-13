Tekirdağ'da arpa hasadı başladı

Dekar başına verimin 450 kilogram olduğunu ifade eden Evin, ilçede 14 bin dekar alanda arpa ekildiğini kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, AA muhabirine, hasat çalışmalarının yaklaşık bir ay süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.