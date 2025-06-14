Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda,1 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu, 417 gram metamfetamin ve 25 sentetik ecza hap ele geçirildi.

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