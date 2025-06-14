Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Saray ilçesinde bir evde arama yaptı.
Aramada, 500 bin dolu makaron ele geçirildi.
Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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