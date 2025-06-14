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        Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:45
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        Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Saray ilçesinde bir evde arama yaptı.

        Aramada, 500 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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