Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

        Törenin ardından Çetin ve jandarma personeli, şehitliği ziyaret edip dua etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bast...
        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Yüksek Sadakat ve Zeynep Bast...
        Tekirdağ'da Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat konser verdi
        Tekirdağ'da Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat konser verdi
        Tekirdağ'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da kadınlar kirazlı yemek yapmak için yarıştı
        Tekirdağ'da kadınlar kirazlı yemek yapmak için yarıştı