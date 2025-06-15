Ziyarette, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilecek yeni projeler görüşüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy ve Kiracı makamda bir süre görüştü.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'yı ziyaret etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Turanlı'ya teşekkür etti.

Okulun proje koordinatörü Emine Cimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının ulaşımda kullanılabilirliğini göstermek istediklerini belirtti.

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