Yüceer ve Aksoy bir süre sohbet etti. Yüceer, misafirperverliğinden dolayı Aksoy’a teşekkür etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk, Kaymakamlar Eren ve Erdoğdu’ya başarı belgesi takdim ederek, yeni görevlerinde başarı diledi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Mustafa Güler, görev yerleri değişen Murat Eren ve Ahmet Erdoğdu'nun yanı sıra vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

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