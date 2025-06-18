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        Ergene'de okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar için tören düzenlendi

        Ergene Belediyesince düzenlenen okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:30
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        Ergene'de okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar için tören düzenlendi
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        Ergene Belediyesince düzenlenen okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar için tören düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak tarafından 8 Ocak'ta "Kadın okur, toplum aydınlanır" başlığıyla duyurulan okuma yazma eğitim programı ilk mezunlarını verdi.

        30 ile 70 yaş arası 24 kadının katıldığı kursun mezuniyet töreni Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlendi.

        Törende konuşan Topak, kursu tamamlayan kadınlarla gurur duyduğunu belirtti.

        Eğitimli kadınların yetiştireceği evlatlarının da daha eğitimli ve daha bilinçli olacağını aktaran Topak, "Ben her birinize teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Kadınlarımız böyle eğitimli olduğu sürece iş hayatında, ekonomide, siyasette hep yer alacaklar. Yeter ki sizler isteyin, siz istedikçe eminim ki hepiniz başaracaksınız. Ben tüm kadınlarımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        Fatma Ertaş da Topak'a kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür etti.

        Kursiyerlerin yazdıkları şiirleri okuduğu program, pasta kesimi ve kep atma töreni ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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