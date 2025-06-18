Ergene'de okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar için tören düzenlendi

Ergene Belediyesince düzenlenen okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar için tören düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak tarafından 8 Ocak'ta "Kadın okur, toplum aydınlanır" başlığıyla duyurulan okuma yazma eğitim programı ilk mezunlarını verdi.

30 ile 70 yaş arası 24 kadının katıldığı kursun mezuniyet töreni Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Topak, kursu tamamlayan kadınlarla gurur duyduğunu belirtti.

Eğitimli kadınların yetiştireceği evlatlarının da daha eğitimli ve daha bilinçli olacağını aktaran Topak, "Ben her birinize teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Kadınlarımız böyle eğitimli olduğu sürece iş hayatında, ekonomide, siyasette hep yer alacaklar. Yeter ki sizler isteyin, siz istedikçe eminim ki hepiniz başaracaksınız. Ben tüm kadınlarımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Ertaş da Topak'a kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür etti.