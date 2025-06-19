Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sarıkurt, daha sonra çalışanlarla sohbet etti.

Sarıkurt, ilçenin temiz kalmasında en büyük pay sahibi olan temizlik işleri emekçileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

-Kaymakam Eren'e veda programı düzenlendi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'daki görev süresini tamamlayan Kaymakam Murat Eren için veda yemeği düzenledi.

Sarıkurt, ilçede bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Eren ile görev süresi boyunca Çorlu'nun ortak paydası için uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

İlçenin huzur ve refahı için özveriyle görev yapan Eren'e teşekkür eden Sarıkurt, yeni görevinde ErenE başarılar diledi.

-Hayrabolu'da mezuniyet töreni düzenlendi