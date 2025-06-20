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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 520 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:58
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 520 öğrenci karne aldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrencilerin heyecanını kendisinin de yaşadığını belirterek, sorunsuz bir eğitim yılını geride bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Eğitimin esas unsurlarının öğretmen, öğrenci ve veliler olduğunu ifade eden Danışmaz, "Eğitimdeki başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Tüm eğitim camiamızın emeklerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        ​​​​​​​Programa, Kaymakam Eyüp Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, Şube Müdürleri ve veliler katıldı.

        -Rektör Şahin'e ziyaret

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite'si (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nebati, Özcan ve Şahin makamda bir süre görüştü.

        Nebati, üniversitenin bölgedeki güçlü eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

        Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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