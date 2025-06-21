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        Tekirdağ'da lavanta bahçeleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:09
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        Tekirdağ'da lavanta bahçeleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
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        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kızılpınar Mahallesi’nde yer alan lavanta bahçelerinden birinin işletmecisi Zübeyde Meriç, AA muhabirine, lavanta sezonunun yoğun ilgiyle başladığını söyledi.

        Hafta sonları bahçede yoğunluk yaşandığını aktaran Meriç, "Hafta sonları özellikle büyük bir ziyaretçi akını oluyor. Hafta içi ise daha çok öğleden sonra misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bahçemiz doğayla baş başa kalmak isteyenler ile fotoğraf çekmeyi seven misafirlerimizi cezbediyor." dedi.

        Bir diğer lavanta bahçesi sahibi Ayşe Avcı ise 5 yıldır bu alanda hizmet verdiklerini belirtti.

        Annesinden kalan tarlayı lavanta bahçesine dönüştürdüğünü ifade eden Avcı, "16 Haziran’da sezonu açtık. Özellikle gün batımında fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda ziyaretçimiz oluyor." diye konuştu.

        Avcı, lavantaların en güzel halini koruduğu sürecin yaklaşık üç hafta sürdüğüne dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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