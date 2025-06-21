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        Tekirdağ'da baba ile oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı

        Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki Turhan Durukan oğlu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:11
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        Tekirdağ'da baba ile oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı
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        Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki Turhan Durukan oğlu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

        Eğitim hayatına ilkokuldan sonra ara veren Durukan, 5 yıl önce eğitimine devam ederek açık öğretim sisteminden ortaokul ve liseden mezun oldu.

        Üniversite okumak için sınava hazırlanan Durukan, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile Namık Kemal Üniversitesinde girdi.

        Baba ve oğul, binlerce aday gibi sınavda ter döktü.

        Turhan Durukan, gazetecilere sınav heyecanını oğluyla birlikte yaşadığını söyledi.

        Sınava oğluyla hazırlandığını ifade eden Durukan, "Ortaokulu ve liseyi açık öğretimden tamamlamıştım. Bu sene de üniversite sınavına hazırlandım. Benim için farklı bir deneyimdi. Oğlumla sınava hazırlanmak ve birlikte sınava girmek güzel bir heyecan oldu. Güzel bir sonuç alarak üniversiteyi de okumak isterim." dedi.

        Tunahan Durukan da sınava babasıyla birlikte hazırlandığını dile getirdi.

        Sınavının güzel geçtiğini belirten Durukan, babasıyla birlikte sınav heyecanı yaşamasının kendisi için güzel bir anı olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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