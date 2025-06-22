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        Tekirdağ'da yakın dövüş kursunu tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakın dövüş kursunu tamamlayan 20 kadına sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:21
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        Tekirdağ'da yakın dövüş kursunu tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı
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        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yakın dövüş kursunu tamamlayan 20 kadına sertifikaları verildi.

        Çerkezköy Belediyesince nisan ayında başlatılan kursa 20 kadın katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

        Yakın dövüş kursu eğitmeni Deniz Bektaş, AA muhabirine, kursun amacının kadınların spor yaparken aynı zamanda kendilerini savunmayı öğrenmeleri olduğunu söyledi.

        Eğitimlerin eğlenceli geçtiğini belirten Bektaş, "Kursiyerlerimiz büyük gayret gösterdi. Eğitimleri başarıyla tamamladılar. Artık daha özgüvenli bireyler olarak toplumda yer alacaklar." dedi.

        Kursiyerlerden 35 yaşındaki Şeyma Demirel de çocukluk hayalini gerçekleştirerek yakın dövüş tekniklerini öğrendiğini dile getirdi.

        Yıllar sonra hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Demirel, "Kırsalda büyüdüğüm için böyle bir imkana sahip olamamıştım. Belediye sayesinde bu hayalim gerçek oldu. İki çocuk annesiyim, burada hem fiziksel hem ruhsal olarak güçlendik." diye konuştu.

        Tuğçe Korkmaz da kursa başladıktan sonra özgüveninin arttığını, kendisini daha güçlü hissettiğini belirtti.

        Gülsüm Parlakçı da eğitim sürecinin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini belirterek, katkılarından dolayı belediyeye ve eğitmenlerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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