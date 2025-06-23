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        Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı

        Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:23
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        Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı
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        Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.

        Şiddetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosunların yanı sıra çeşitli atıkları da sürükledi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, kuvvetli rüzgarın kıyıya doğal yollarla yosun topladığını söyledi.

        Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirten Tecer, sahilin bazı kısımlarında kötü kokunun olabileceğini dile getirdi.

        Zaman zaman kıyılarda bu tür görüntülerle karşılaşıldığını aktaran Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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