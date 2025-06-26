Tekirdağ'da 1 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.A'nın (17), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Aydoğdu Mahallesi'nde dün A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçmış, saldırıda Y.P.E. (9) hayatını kaybetmiş, E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) yaralanmıştı. Şüpheli gözaltına alınmış, Y.P.E'nin cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.