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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy'de 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:34
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy'de 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, ilçede 2 iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, 75 bin makaron, ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine B.C'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Saray ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozoba Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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