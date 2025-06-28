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        Tekirdağ'da müsilajın önlenmesine yönelik çevre denetimi yapıldı

        Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:00
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        Tekirdağ'da müsilajın önlenmesine yönelik çevre denetimi yapıldı
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        Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsilaj oluşumlarının önlenmesi için denize kıyı olan illerde Bakanlık tarafından eş zamanlı denetim başlatıldı.

        Tekirdağ'da başlatılan çevre denetimleri kapsamında denize atık su deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde inceleme yapıldı.

        Çalışmalarda 33 tesis denetlendi, 29 atık su numunesi alınarak analize gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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