Tekirdağ'da karısını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde N.Ç. ile eşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.Ç, eşi A.Ç'yi bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.Ç, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli N.Ç. saklandığı yerde polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.