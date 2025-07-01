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        Tekirdağ'da polisin üzerine aracını sürerek denetleme noktasından kaçan sürücü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde denetleme noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve aracını polisin üzerine sürerek kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:47
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        Tekirdağ'da polisin üzerine aracını sürerek denetleme noktasından kaçan sürücü tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde denetleme noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve aracını polisin üzerine sürerek kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi, Nazım Hikmet Ran Parkı yanında denetleme noktası oluşturdu.

        Ö. F. K. idaresindeki 34 EPA 92 plakalı otomobil, polisin "Dur" ihtarını dikkate almayarak görevlilerin üzerine aracını sürüp denetleme noktasından kaçtı.

        Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan Ö. F. K. gözaltına alındı.

        Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından getirildiği Çorlu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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