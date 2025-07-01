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        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:14
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        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Umurça Mahallesi'nde dolu nedeniyle buğday ve ayçiçeği ekili tarım alanları zarar gördü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri dolunun zarar verdiği tarlalarda incelemelerde bulundu.

        Yapılan incelemelerde, 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü tespit edildi.

        Övenler Mahallesi'nde ise dolu nedeniyle 163 arı kovanının zarar gördüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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