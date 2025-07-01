Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi

Yapılan incelemelerde, 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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