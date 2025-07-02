Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağını belirlediği göçmen kaçaklığı yapılan 2 aracı Ergene ilçesinde durdurdu.
Araçlardaki aramada, Eritre, Sudan, Suriye ve Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, 50 bin lira, bot ve 2 uyku tulumu ele geçirildi.
İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.