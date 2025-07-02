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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Buluş, rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:02
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Buluş, rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Buluş ve Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Buluş'a teşekkür etti.

        -Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı

        Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Volkan Nallar başkanlığında yapıldı.

        Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nallar, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.

        Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

        Ayrıca haziran ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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