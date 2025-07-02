Ayrıca haziran ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Buluş'a teşekkür etti.

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