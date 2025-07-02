Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da iki kadının öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobiliyle çarptığı 2 kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da iki kadının öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobiliyle çarptığı 2 kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Eriklice Mahallesi'ndeki ölümlü kazanın ardından gözaltına alınan K.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şarköy Adliyesine getirilen K.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        K.Ö. idaresindeki 59 SF 085 plakalı otomobil 29 Haziran'da yol kenarında yürüyen Remziye Erol ve Ümmühan Kıran'a çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamış, sürücü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        13 yaşındaki judocunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandır...
        13 yaşındaki judocunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandır...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şubesinden Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini...
        İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şubesinden Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini...
        Yüzmede 60 madalyası bulunan Melisa Zobar derecelerine yenilerini eklemek i...
        Yüzmede 60 madalyası bulunan Melisa Zobar derecelerine yenilerini eklemek i...
        Polisin üzerine otomobilin süren sürücü tutuklandı
        Polisin üzerine otomobilin süren sürücü tutuklandı